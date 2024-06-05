Немецкий бизнесмен, прятавшийся от тюрьмы в посольстве, явился с повинной

Немецкий предприниматель Ральф Новак, который прятался в Посольстве ФРГ, пытаясь избежать тюремного срока за хищение акций каршеринговой компании, явился в полицию на добровольной основе. Об этом сообщил адвокат Иван Гилев.

"Сейчас в инспекции оформляем документы", — сказал юрист в беседе с РИА "Новости".

Life.ru рассказывал, что бизнесмен хотел избежать почти миллионного штрафа и пятилетнего срока за хищение акций каршеринга и решил спрятаться в Посольстве Германии. Однако даже посольство не спасло бы его от суда, потому что, согласно Венской конвенции, в таких случаях дипломаты обязаны выдавать преступника местным властям.