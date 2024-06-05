ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 14:29

Немецкий бизнесмен, прятавшийся от тюрьмы в посольстве, явился с повинной

Осуждённый в Москве немецкий бизнесмен пришёл в инспекцию с повинной

Немецкий предприниматель Ральф Новак, который прятался в Посольстве ФРГ, пытаясь избежать тюремного срока за хищение акций каршеринговой компании, явился в полицию на добровольной основе. Об этом сообщил адвокат Иван Гилев.

"Сейчас в инспекции оформляем документы", — сказал юрист в беседе с РИА "Новости".

Бывшего офицера Бундесвера осудили на 3,5 года за шпионаж в пользу России
Бывшего офицера Бундесвера осудили на 3,5 года за шпионаж в пользу России

Life.ru рассказывал, что бизнесмен хотел избежать почти миллионного штрафа и пятилетнего срока за хищение акций каршеринга и решил спрятаться в Посольстве Германии. Однако даже посольство не спасло бы его от суда, потому что, согласно Венской конвенции, в таких случаях дипломаты обязаны выдавать преступника местным властям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Spritnyuk

Александра Мышляева
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров