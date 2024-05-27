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Регион
27 мая, 14:17

Бывшего офицера Бундесвера осудили на 3,5 года за шпионаж в пользу России

Süddeutsche Zeitung: В ФРГ бывший офицер получил срок за шпионаж в пользу РФ

Высший земельный суд Дюссельдорфа приговорил бывшего капитана Бундесвера к трём с половиной годам лишения свободы, как утверждается, за "шпионаж в пользу России". Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В понедельник Высший земельный суд Дюссельдорфа признал 54-летнего мужчину виновным в том, что он действовал в качестве агента секретной службы, удовлетворив таким образом ходатайство федерального прокурора", — говорится в публикации.

Напомним, как писали немецкие СМИ, бывший офицер, скорее всего, передал не очень ценную информацию. В конце апреля он признал вину, объяснив свой "шпионаж" тем, что боялся ядерной эскалации.

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Ранее Генпрокуратура Германии обвинила военнослужащего в сотрудничестве с российскими спецслужбами и разглашении служебной тайны. Утверждается, что мужчина предлагал свои услуги российским дипломатам, а однажды передал сведения, которые получал на работе в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skyward Kick Productions

Матвей Константинов
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