Офицера Бундесвера объявили российским шпионом из-за визита в Посольство РФ

Генпрокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в сотрудничестве с российскими спецслужбами и разглашении служебной тайны. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Военнослужащего Томаса Х. задержали 9 августа минувшего года. Он был сотрудником федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения (структура, подведомственная Минобороны Германии), осуществляющего закупку военной продукции для Вооружённых сил Германии.

"С мая 2023 года он по собственной инициативе неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и Посольство РФ в Берлине и предлагал сотрудничество. При этом он однажды передал сведения, которые получил в результате своей профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведслужбе", — сказано в тексте заявления.