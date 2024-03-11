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11 марта, 14:12

В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи

В России впервые в истории арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж. Мужчину задержали во Владивостоке, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем этапировали в Москву для следственных действий. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Корея Пэк Вон Сун", — рассказал собеседник агентства.

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А в сентябре 2022 года во Владивостоке за шпионаж был задержан консул Генерального консульства Японии Мотоки Тацунори. Дипломата взяли при получении сведений ограниченного распространения. Тацунори объявили персоной нон грата и предписали в течение 48 часов покинуть Россию, что и произошло.

Обложка ©

Freepik.com/rawpixel-com

Александра Вишнякова
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