В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи
В России впервые в истории арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж. Мужчину задержали во Владивостоке, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем этапировали в Москву для следственных действий. Об этом сообщает ТАСС.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Корея Пэк Вон Сун", — рассказал собеседник агентства.
А в сентябре 2022 года во Владивостоке за шпионаж был задержан консул Генерального консульства Японии Мотоки Тацунори. Дипломата взяли при получении сведений ограниченного распространения. Тацунори объявили персоной нон грата и предписали в течение 48 часов покинуть Россию, что и произошло.