В России за шпионаж впервые арестовали гражданина Южной Кореи

В России впервые в истории арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж. Мужчину задержали во Владивостоке, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем этапировали в Москву для следственных действий. Об этом сообщает ТАСС.