"Необъяснимая гибель": В Британии нашли тело экс-морпеха, обвиняемого в шпионаже на Гонконг
Обвиняемого в шпионаже на Гонконг британского экс-морпеха Трикетта нашли мёртвым
В британском городе Мейденхед (графство Беркшир) обнаружили тело обвиняемого в работе на разведку Гонконга бывшего морского пехотинца Соединённого Королевства Мэтью Трикетта. Об этом говорится в сообщении, распространённом полицейским управлением Долины Темзы.
"Полиция Долины Темзы расследует необъяснимую смерть в городе Мейденхед. Официальное опознание состоялось, и мы можем подтвердить, что это Мэтью Трикетт", — говорится в сообщении.
Труп мужчины нашли в парке Гренфелл. Местные правоохранительные органы, расследующие загадочный инцидент, рассматривают это происшествие как "необъяснимую гибель".
Погибшему и ещё двум подозреваемым в работе на китайскую разведку — Чи Люн Ваю и Чхун Би Юню — были предъявлены обвинения в нарушении закона о нацбезопасности Великобритании. В Китае, в свою очередь, опровергли причастность правительства специального административного района Гонконг к этому делу.
Ранее Life.ru писал, что в Вашингтоне опасаются возможности использования Китаем подводных кабелей для шпионажа. По данным ряда СМИ, американские чиновники передали соответствующее предупреждение телекоммуникационным компаниям.
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