В британском городе Мейденхед (графство Беркшир) обнаружили тело обвиняемого в работе на разведку Гонконга бывшего морского пехотинца Соединённого Королевства Мэтью Трикетта. Об этом говорится в сообщении, распространённом полицейским управлением Долины Темзы.

"Полиция Долины Темзы расследует необъяснимую смерть в городе Мейденхед. Официальное опознание состоялось, и мы можем подтвердить, что это Мэтью Трикетт", — говорится в сообщении.

Труп мужчины нашли в парке Гренфелл. Местные правоохранительные органы, расследующие загадочный инцидент, рассматривают это происшествие как "необъяснимую гибель".

Погибшему и ещё двум подозреваемым в работе на китайскую разведку — Чи Люн Ваю и Чхун Би Юню — были предъявлены обвинения в нарушении закона о нацбезопасности Великобритании. В Китае, в свою очередь, опровергли причастность правительства специального административного района Гонконг к этому делу.