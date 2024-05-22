Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 22:13

"Необъяснимая гибель": В Британии нашли тело экс-морпеха, обвиняемого в шпионаже на Гонконг

Обвиняемого в шпионаже на Гонконг британского экс-морпеха Трикетта нашли мёртвым

В британском городе Мейденхед (графство Беркшир) обнаружили тело обвиняемого в работе на разведку Гонконга бывшего морского пехотинца Соединённого Королевства Мэтью Трикетта. Об этом говорится в сообщении, распространённом полицейским управлением Долины Темзы.

"Полиция Долины Темзы расследует необъяснимую смерть в городе Мейденхед. Официальное опознание состоялось, и мы можем подтвердить, что это Мэтью Трикетт", — говорится в сообщении.

Труп мужчины нашли в парке Гренфелл. Местные правоохранительные органы, расследующие загадочный инцидент, рассматривают это происшествие как "необъяснимую гибель".

Погибшему и ещё двум подозреваемым в работе на китайскую разведку — Чи Люн Ваю и Чхун Би Юню — были предъявлены обвинения в нарушении закона о нацбезопасности Великобритании. В Китае, в свою очередь, опровергли причастность правительства специального административного района Гонконг к этому делу.

Бежавший в Минск польский судья узнал о международном ордере на его арест за "шпионаж"
Бежавший в Минск польский судья узнал о международном ордере на его арест за "шпионаж"

Ранее Life.ru писал, что в Вашингтоне опасаются возможности использования Китаем подводных кабелей для шпионажа. По данным ряда СМИ, американские чиновники передали соответствующее предупреждение телекоммуникационным компаниям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Великобритания
  • Китай
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров