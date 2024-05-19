США заподозрили Китай в шпионаже через подводные кабели в Тихом океане

Власти Соединённых Штатов опасаются, что Китай может использовать для шпионажа подводные кабели. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ). По её данным, американские чиновники уже передают соответствующее предупреждение телекоммуникационным компаниям.

"Американские чиновники в частном порядке передают необычное предупреждение телекоммуникационным компаниям: подводные кабели, по которым передаётся интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов", — говорится в публикации.

По словам чиновников из Госдепа, китайская компания S.B. Submarine Systems якобы скрывает местоположение своих ремонтных судов от радио и спутников. Как уточнили журналисты, корабли должны находиться у берегов Тайваня и Индонезии, однако иногда они необъяснимым образом исчезают оттуда на несколько дней.