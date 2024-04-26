Блинкен пригрозил Пекину последствиями за поддержку России

Если КНР не перестанет помогать Москве, то данную "проблему" решит Вашингтон. Такое заявление в пятницу, 26 апреля, сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

На прошедшей в Пекине пресс-конференции он подчеркнул, что, поддерживая РФ, у Китая не получится укрепить отношения с европейскими странами. Госсекретарь США высказал озабоченность якобы поставками КНР товаров двойного назначения в Россию.