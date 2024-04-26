Блинкен пригрозил Пекину последствиями за поддержку России
Блинкен: Если КНР не прекратит поддержку России, эту "проблему" решат США
Если КНР не перестанет помогать Москве, то данную "проблему" решит Вашингтон. Такое заявление в пятницу, 26 апреля, сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
На прошедшей в Пекине пресс-конференции он подчеркнул, что, поддерживая РФ, у Китая не получится укрепить отношения с европейскими странами. Госсекретарь США высказал озабоченность якобы поставками КНР товаров двойного назначения в Россию.
"Трансатлантическая безопасность является основным интересом Соединённых Штатов Америки... Во время наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если КНР не решит эту проблему, это сделаем мы", — указал он.
Напомним, зарубежные СМИ сообщали, что в ходе визита в Китай Блинкен намерен припугнуть КНР санкциями за поставку технологий в Россию. Подчёркивалось, что он не планирует озвучивать конкретные шаги, но его предупреждение будет "самым ясным из всех". Власти США считают, что китайское сотрудничество с РФ угрожает безопасности ЕС. 24 апреля Блинкен прибыл в Шанхай, где упрекнул Китай в поддержке России.
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