Блинкен собирается отправиться в Китай с угрозами

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Китай намерен пригрозить стране санкциями, если Пекин и дальше будет якобы поставлять России технологии и оборудование, связанные с вооружениями. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Утверждается, что глава американского дипломатического ведомства не планирует объявлять о конкретных ограничениях, однако, по данным газеты, их целью могут стать финансовые и иные организации. По словам одного из собеседников, предупреждение, которое сделает Блинкен, будет "самым ясным из всех".

Как заявлял первый замгоссекретаря Курт Кэмпбелл, поставляя России технологии двойного назначения, Китай подрывает безопасность Евросоюза, хотя в то же время пытается развивать с ним экономические связи. Он отметил, что Пекин и Брюссель уже не раз предупреждали о "несовместимости" этих действий.

"Мы пытались подчеркнуть, <...> что мы хотим, чтобы Китай очень тщательно задумался о дальнейших шагах", — сказал он.

По словам Кэмпбелла, Штаты "очень прямо" говорят об этом и "отвественности", к которой Китай "привлекут" за его действия.