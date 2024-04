США ввели санкции против одной компании из Белоруссии и трёх из Китая

В частности, под ограничительные меры попали Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ), а также китайские Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd. Стоит отметить, что в информационной бюллетени внешнеполитического ведомства к этому заявлению говорится, что белорусская организация, по версии Вашингтона, работает над поставкой специальных шасси для пакистанской программы баллистических ракет большой дальности.