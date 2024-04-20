США ввели санкции против одной компании из Белоруссии и трёх из Китая

Соединённые Штаты ввели санкционные меры в отношении одной компании из Белоруссии и трёх из Китая. Как сообщили в Госдепе США, такое решение Вашингтон принял якобы из-за их работы с Пакистаном в области разработки баллистических ракет.

В частности, под ограничительные меры попали Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ), а также китайские Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd. Стоит отметить, что в информационной бюллетени внешнеполитического ведомства к этому заявлению говорится, что белорусская организация, по версии Вашингтона, работает над поставкой специальных шасси для пакистанской программы баллистических ракет большой дальности.

"Эти предприятия — три базирующиеся в Китайской Народной Республике и одна в Беларуси — поставляли ракетно-пригодные изделия для программ Пакистана по баллистическим ракетам, включая его программу ракет большой дальности", — заявили дипломаты.

Помимо этого, в сообщении утверждается, что вышеуказанные организации "участвовали в деятельности или сделках, которые способствовали или создавали риск содействия распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки".

Стоит отметить, что санкции подразумевают под собой блокировку всех их средств, находящихся в США или под контролем американцев, а также подобное решение запрещает американским гражданам и компаниям вести бизнес с фигурирующими в этом санкционном списке предприятиями.