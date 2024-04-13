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12 апреля, 23:53

Посол КНР Лю Пэнъюй: Китай не поставляет оружие участникам конфликта на Украине

Посол Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответил на заявления американских чиновников о том, что Поднебесная якобы помогает России наращивать военную мощь на фоне СВО. Дипломат подчеркнул, что КНР не является стороной конфликта и не помогает ни одной из стран – участниц украинского кризиса оружием.

"Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон", — цитирует главу диппредставительства ТАСС.

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Основная цель отношений Китая и РФ — благополучие народов двух стран, заявил ранее министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с коллегой Сергеем Лавровым в Пекине. Российский дипломат посещал Поднебесную 8 апреля с двухдневным визитом.

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Shutterstock / Dmitry Markov152

Илья Пушкарев
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