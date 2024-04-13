Посол КНР Лю Пэнъюй: Китай не поставляет оружие участникам конфликта на Украине

Посол Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответил на заявления американских чиновников о том, что Поднебесная якобы помогает России наращивать военную мощь на фоне СВО. Дипломат подчеркнул, что КНР не является стороной конфликта и не помогает ни одной из стран – участниц украинского кризиса оружием.