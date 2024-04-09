В МИД КНР озвучили основные цели сотрудничества с Россией
Ван И заявил, что Китай и РФ ставят в качестве основной цели благополучие народа
Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Пекин и Москва продолжат уделять внимание благополучию народа и выступать за экономическую глобализацию. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Китай и Россия продолжат ставить благополучие народа в качестве основной цели, выступать за инклюзивную и идущую на благо всем экономическую глобализацию, вместе выступать против односторонних действий и протекционизма", — указал дипломат.
Ван И дополнил, что Китай и Россия будут сотрудничать для поддержания стабильности международных производственных цепочек и цепей поставок. Вместе с тем страны также будут развивать новые движущие силы глобального развития и прогресса, пояснил китайский министр.
Напомним, с 8 по 9 апреля Лавров находится с рабочим визитом в Китае для обсуждения "горячих тем". В ходе встречи с Ван И глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что РФ и КНР продолжат совместную борьбу с терроризмом. Также министры подробно обсудили целесообразность ведения односторонних санкций. По словам Ван И, Китай и Россия должны объединиться для противостояния таким ограничениям. Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает толерантный процесс экономической глобализации.