В МИД КНР озвучили основные цели сотрудничества с Россией

Пекин и Москва продолжат уделять внимание благополучию народа и выступать за экономическую глобализацию. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Китай и Россия продолжат ставить благополучие народа в качестве основной цели, выступать за инклюзивную и идущую на благо всем экономическую глобализацию, вместе выступать против односторонних действий и протекционизма", — указал дипломат.