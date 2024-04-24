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24 апреля, 10:07

Блинкен прибыл в Китай с "визитом запугивания"

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал свой визит в Китай с Шанхая

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В среду состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Своё турне американский дипломат начал с города Шанхай, сообщает Центральное телевидение КНР.

"24 апреля во второй половине дня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Шанхай, начав свой второй визит в Китай за время пребывания в должности (госсекретаря США, Прим. — Life.ru)", — сказано в сообщении телеканала.

В период с 24 по 26 апреля Блинкен планирует побывать в Шанхае и Пекине, где состоятся его переговоры с главной китайского МИД Ван И. Информации о возможном визите госсекретаря к председателю КНР Си Цзиньпину пока нет.

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Ранее зарубежные СМИ писали, что во время своего визита в Китай Энтони Блинкен собирается припугнуть КНР санкциями за поставку технологий в Россию. Он не собирается озвучивать конкретные меры, однако его предупреждение будет "самым ясным из всех". Власти Штатов считают, что китайское сотрудничество с РФ угрожает безопасности Евросоюза.

Владимир Озеров
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