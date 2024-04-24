Блинкен прибыл в Китай с "визитом запугивания"

В среду состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Своё турне американский дипломат начал с города Шанхай, сообщает Центральное телевидение КНР.

"24 апреля во второй половине дня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Шанхай, начав свой второй визит в Китай за время пребывания в должности (госсекретаря США, Прим. — Life.ru)", — сказано в сообщении телеканала.

В период с 24 по 26 апреля Блинкен планирует побывать в Шанхае и Пекине, где состоятся его переговоры с главной китайского МИД Ван И. Информации о возможном визите госсекретаря к председателю КНР Си Цзиньпину пока нет.