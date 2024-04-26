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26 апреля, 08:21

Блинкен в Шанхае упрекнул Китай в поддержке России

Блинкен заявил, что США озабочены поддержкой России со стороны Китая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство из-за поддержки, которую КНР оказывает России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

Агентство пишет, что озабоченность Блинкена касалась "поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы". По информации представителя Госдепартамента, на встрече с китайским коллегой госсекретарь США также подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском регионе и на Ближнем Востоке.

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А ранее зарубежные СМИ писали, что во время своего визита в Китай Энтони Блинкен собирается припугнуть КНР санкциями за поставку технологий в РФ. Он не планирует озвучивать конкретные меры, однако его предупреждение будет "самым ясным из всех". Власти Соединённых Штатов считают, что китайское сотрудничество с РФ угрожает безопасности Евросоюза. 24 апреля Блинкен прибыл в Шанхай.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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