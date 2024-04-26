Блинкен в Шанхае упрекнул Китай в поддержке России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство из-за поддержки, которую КНР оказывает России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

Агентство пишет, что озабоченность Блинкена касалась "поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы". По информации представителя Госдепартамента, на встрече с китайским коллегой госсекретарь США также подчеркнул важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском регионе и на Ближнем Востоке.