Объятия Путина и Си Цзиньпина стали "стратегическим кошмаром" для США

Тёплые отношения России и Китая являются колоссальным стратегическим поражением для Вашингтона. С таким заявлением выступил аналитик фонда "Наследие" Майкл Пиллсбери, комментируя дружеские объятия президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

"Это стратегический кошмар для США — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведёт себя более сдержанно. Он не итальянец — любитель объятий, он лидер китайских коммунистов", — отметил американский эксперт в интервью Fox News.