Объятия Путина и Си Цзиньпина стали "стратегическим кошмаром" для США
Аналитик Пиллсбери: Объятия Си Цзиньпина и Путина являются символом поражения США
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Тёплые отношения России и Китая являются колоссальным стратегическим поражением для Вашингтона. С таким заявлением выступил аналитик фонда "Наследие" Майкл Пиллсбери, комментируя дружеские объятия президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
"Это стратегический кошмар для США — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведёт себя более сдержанно. Он не итальянец — любитель объятий, он лидер китайских коммунистов", — отметил американский эксперт в интервью Fox News.
Напомним, что посещение Пекина и Харбина стало первой международной поездкой Путина после инаугурации. В ходе этого визита с Китаем было подписано заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства. В этой встрече некоторые увидели отсылку к чаепитию вождей Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна.