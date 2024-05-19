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19 мая, 05:31

Объятия Путина и Си Цзиньпина стали "стратегическим кошмаром" для США

Аналитик Пиллсбери: Объятия Си Цзиньпина и Путина являются символом поражения США

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Тёплые отношения России и Китая являются колоссальным стратегическим поражением для Вашингтона. С таким заявлением выступил аналитик фонда "Наследие" Майкл Пиллсбери, комментируя дружеские объятия президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

"Это стратегический кошмар для США — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведёт себя более сдержанно. Он не итальянец — любитель объятий, он лидер китайских коммунистов", отметил американский эксперт в интервью Fox News.

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Напомним, что посещение Пекина и Харбина стало первой международной поездкой Путина после инаугурации. В ходе этого визита с Китаем было подписано заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства. В этой встрече некоторые увидели отсылку к чаепитию вождей Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна.

Мирон Сидоров
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