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18 мая, 11:20

Ушаков рассказал о "химии" на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Обстановка на переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине была благожелательная. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

Ушаков о переговорах Путина и Си Цзиньпина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Атмосфера очень благожелательная была, с хорошим настроением лидеры пришли, очень успешно друг с другом переговорили. И поэтому, когда мы сидели за обедом уже в узком составе, была совершенно расслабленная атмосфера, которая, в общем-то, помогает лучше друг друга понимать, так сказать, шутить, рассказывать разные истории. То есть химия упрочилась", — вспоминает Ушаков.

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Напомним, что самолёт российской делегации прибыл в аэропорт Пекина вечером 15 мая. Гостей из России встречали пушечными залпами и композицией "Подмосковные вечера". По итогам двухчасовых переговоров лидеры РФ и КНР подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. 17 мая Путин был в Харбине. Он принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и посетил Харбинский политехнический университет, где пообщался со студентами.

Андрей Бражников
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