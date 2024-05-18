Ушаков рассказал о "химии" на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Обстановка на переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине была благожелательная. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.

"Атмосфера очень благожелательная была, с хорошим настроением лидеры пришли, очень успешно друг с другом переговорили. И поэтому, когда мы сидели за обедом уже в узком составе, была совершенно расслабленная атмосфера, которая, в общем-то, помогает лучше друг друга понимать, так сказать, шутить, рассказывать разные истории. То есть химия упрочилась", — вспоминает Ушаков.