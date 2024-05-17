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"Как Сталин и Мао": В чаепитии Путина и Си Цзиньпина нашли тайный знак

Журналист Перла увидел отсылку к истории на фото чаепития Путина и Си Цзиньпина

17 мая, 19:11
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Китайская сторона подчеркнула своё уважение к русским традициям и истории, предложив президенту РФ Владимиру Путину поучаствовать в чаепитии, сидя на плетёной мебели, напоминающей о периоде крепких партнёрских отношений Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. Об этом рассказал политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"За таким столом, в таких креслах могли бы беседовать Сталин и Мао. На столе — очень китайский чайный набор. И табуреточки для переводчиков — тоже очень-очень китайские — просто кричат о национально-культурной принадлежности", — отметил он.

Путин пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке во время визита в Харбин. Здесь каждая деталь имеет значение и говорит о том, что Пекин помнит исторические связи наших стран, уверен Перла. Он добавил, что в Харбине всегда проживало много русскоговорящего населения, и хотя времена изменились, в городе "сохранился русский след". И китайцы уважительно относятся к этому, понимая, как важно чтить традиции и ценности других народов.

В Госдуме сравнили приём Путина и Блинкена в Китае
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Напомним, что самолёт российской делегации прибыл в аэропорт Пекина вечером 15 мая. Гостей из России встречали пушечными залпами и композицией "Подмосковные вечера". По итогам двухчасовых переговоров лидеры РФ и КНР подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. 17 мая Путин был в Харбине. Он принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и посетил Харбинский политехнический университет, где пообщался со студентами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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