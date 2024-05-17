"Как Сталин и Мао": В чаепитии Путина и Си Цзиньпина нашли тайный знак

Китайская сторона подчеркнула своё уважение к русским традициям и истории, предложив президенту РФ Владимиру Путину поучаствовать в чаепитии, сидя на плетёной мебели, напоминающей о периоде крепких партнёрских отношений Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. Об этом рассказал политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"За таким столом, в таких креслах могли бы беседовать Сталин и Мао. На столе — очень китайский чайный набор. И табуреточки для переводчиков — тоже очень-очень китайские — просто кричат о национально-культурной принадлежности", — отметил он.

Путин пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке во время визита в Харбин. Здесь каждая деталь имеет значение и говорит о том, что Пекин помнит исторические связи наших стран, уверен Перла. Он добавил, что в Харбине всегда проживало много русскоговорящего населения, и хотя времена изменились, в городе "сохранился русский след". И китайцы уважительно относятся к этому, понимая, как важно чтить традиции и ценности других народов.