Бежавший в Минск польский судья узнал о международном ордере на его арест за "шпионаж"
Посольство Польши в Минске не приняло документы у беглого судьи Шмидта
Экс-судья из Польши Томаш Шмидт. Обложка © Telegram / BELTA
Судья Воеводского административного суда в Варшаве Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей, заявил, что в польском посольстве в Минске ему отказали в приёме документов. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
"Консул сказал, что не может принять мои документы. Он не может со мной разговаривать. Я спросил напрямую: "У вас разве есть запрет от польской власти? Например, от министра [иностранных дел Польши Радослава] Сикорского?" — рассказал он о своих попытках передать документы польскому послу в Минске, добавив, что действия дипломата нарушают права человека.
Пакет документов Шмидта включал обращения в адрес министра юстиции, генпрокурора и омбудсмена Польши в связи с тем, что польское правительство нарушило ряд внутренних законов, в том числе польскую конституцию, а также международное законодательство, в том числе и Конвенцию о правах человека. В итоге судья с большим трудом бросил все заявления в почтовый ящик дипмиссии и ушёл. Он опасается, что документы "просто выбросят в мусорку и на этом всё закончится". Шмидт заявил, что на родине уже готовят международный ордер на его арест из-за обвинений в шпионаже.
Напомним, Шмидт подал запрос на получение политического убежища в Белоруссии 6 мая. В Минске он выступил на пресс-конференции, где заявил о своём несогласии с политикой и действиями варшавских властей. С его точки зрения, у народа Польши нет никакого желания враждовать ни с Россией, ни с Белоруссией, ни с Украиной. После таких выступлений в польском МИД его окрестили предателем, а прокуратура Польши возбудила дело о шпионаже. А ещё его уволили с должности судьи. Позже бывший юрист пригрозил, что собирается предать огласке некий секретный документ, но потом объяснился, назвав это заявление шуткой.