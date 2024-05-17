Бежавший в Минск польский судья узнал о международном ордере на его арест за "шпионаж"

Судья Воеводского административного суда в Варшаве Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей, заявил, что в польском посольстве в Минске ему отказали в приёме документов. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

"Консул сказал, что не может принять мои документы. Он не может со мной разговаривать. Я спросил напрямую: "У вас разве есть запрет от польской власти? Например, от министра [иностранных дел Польши Радослава] Сикорского?" — рассказал он о своих попытках передать документы польскому послу в Минске, добавив, что действия дипломата нарушают права человека.