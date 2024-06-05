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5 июня, 05:21

Немецкий бизнесмен решил спрятаться от срока в посольстве ФРГ в Москве и пропал

Spiegel: Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве ФРГ в Москве и пропал

Немецкий предприниматель Ральф Новак, которого в России приговорили к пяти годам заключения и штрафу в 800 тысяч рублей по делу о хищении акций каршеринга, попробовал найти убежище в посольстве Германии в Москве, пишет Der Spiegel.

Всё произошло 3 июня. Правда, после длительных переговоров с дипломатами осуждённый самостоятельно покинул дипмиссию. По словам адвоката немца Константина Елфимова, после приговора Тушинского суда Москвы его подзащитный "чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму".

Найти убежище в посольстве предпринимателю бы не удалось из-за Венской конвенции, согласно которой дипломаты должны были выдать его местным властям по первому же требованию. В МИД ФРГ отказались комментировать запрос журналистов, сославшись на "защиту прав личности".

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Ранее Life.ru рассказывал, как банда осуждённых за грабёж и угон автомобилей пыталась бежать из зала суда в подмосковном Пушкино. Пока судья зачитывал приговор, заключённые чуть не разнесли клетку. Один злоумышленник даже хотел свести счёты с жизнью, а его родственники и вовсе напали на приставов.

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АГН "Москва" / Антон Кардашов

Анатолий Симоненко
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