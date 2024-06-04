В Подмосковье банда грабителей-угонщиков погнула клетку и напала на приставов в суде

Банда осуждённых за грабёж и угон автомобилей пыталась бежать из зала суда в подмосковном Пушкино. Видео с места событий публикует 360.ru.

Попытка побега из зала суда в Пушкино. Видео © Telegram / 360.ru

Пока судья зачитывал приговор, заключённые чуть не разнесли клетку. Один злоумышленник даже хотел свести счёты с жизнью, а его родственники и вовсе напали на приставов.