В Подмосковье банда грабителей-угонщиков погнула клетку и напала на приставов в суде
Банда преступников пыталась сбежать из здания Пушкинского суда в Подмосковье
Банда осуждённых за грабёж и угон автомобилей пыталась бежать из зала суда в подмосковном Пушкино. Видео с места событий публикует 360.ru.
Попытка побега из зала суда в Пушкино. Видео © Telegram / 360.ru
Пока судья зачитывал приговор, заключённые чуть не разнесли клетку. Один злоумышленник даже хотел свести счёты с жизнью, а его родственники и вовсе напали на приставов.
Ранее Life.ru сообщал о побеге зэка из Ярославской тюрьмы. Сергей Ганин отбывал наказание в колонии строгого режима за убийство, но позже его перевели на общий режим в колонию-поселение. За уход от наказания ему грозит ещё четыре года лишения свободы.
ТАСС / Сергей Бобылев