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20 мая, 06:43

Из колонии в Ярославле сбежал зек, осуждённый на девять лет за убийство

SHOT: В Ярославле из ИК-8 сбежал осуждённый за убийство

Ярославские силовики ищут осуждённого, сбежавшего из исправительной колонии № 8. По данным SHOT, пропажу Сергея Ганина обнаружили в пятницу, 17 мая, во время вечерней проверки.

В 2018 году мужчина получил девять лет за убийство человека. Изначально он отбывал наказание на "строгаче", но за хорошее поведение его перевели на общий режим в колонию-поселение. За побег арестанту грозит ещё четыре года лишения свободы.

Ганин уже привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, грабёж, хулиганство и уклонение от отбывания ограничения свободы. Например, однажды он поджёг дверь знакомому, после чего начал забрасывать его окно бутылками.

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Ранее в Кемеровской области из СИЗО сбежал Александр Черников, осуждённый за грабёж. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности. Его ищут самые опытные оперативники.

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Евгений Епанчинцев / ТАСС

Матвей Константинов
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