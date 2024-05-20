Из колонии в Ярославле сбежал зек, осуждённый на девять лет за убийство

Ярославские силовики ищут осуждённого, сбежавшего из исправительной колонии № 8. По данным SHOT, пропажу Сергея Ганина обнаружили в пятницу, 17 мая, во время вечерней проверки.

В 2018 году мужчина получил девять лет за убийство человека. Изначально он отбывал наказание на "строгаче", но за хорошее поведение его перевели на общий режим в колонию-поселение. За побег арестанту грозит ещё четыре года лишения свободы.

Ганин уже привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, грабёж, хулиганство и уклонение от отбывания ограничения свободы. Например, однажды он поджёг дверь знакомому, после чего начал забрасывать его окно бутылками.