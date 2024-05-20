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20 мая, 05:47

Самые опытные оперативники Кузбасса разыскивают сбежавшего из СИЗО грабителя

В Кузбассе ищут грабителя Черникова, сбежавшего из СИЗО в Новокузнецке

Александр Черников, сбежавший из СИЗО в Новокузнецке. Обложка © Telegram / Полиция Кузбаса

Александр Черников, сбежавший из СИЗО в Новокузнецке. Обложка © Telegram / Полиция Кузбаса

Силовики разыскивают осуждённого, сбежавшего из СИЗО в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе кемеровского главка МВД. Александр Черников был осуждён по статье "Грабёж" и ранее уже привлекался к ответственности.

"Черников Александр Романович, 26.12.2004 года рождения, <...> совершил побег 18 мая текущего года. Приметы: рост — 168 см, телосложение среднее... Шрамы: на голове, на левой руке. Татуировки: на левой кисти — буквы, на правом предплечье - узор, на левом предплечье — молния", — говорится в сообщении.

Арестанта ищут самые опытные оперативники. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться в правоохранительные органы.

Если заметите у мужчины 6 этих привычек, бегите как можно дальше: он бывший зэк
Если заметите у мужчины 6 этих привычек, бегите как можно дальше: он бывший зэк

Ранее на Урале осуждённый сбежал с обязательных работ и решил спрятаться в обычной собачьей будке. Судя по фото, незваного гостя в своё жилище пустил не шпиц, а грозный пёс по кличке Шарик. Несмотря на проявление тюремной смекалки, силовики нашли мужчину.

Матвей Константинов
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