Самые опытные оперативники Кузбасса разыскивают сбежавшего из СИЗО грабителя
В Кузбассе ищут грабителя Черникова, сбежавшего из СИЗО в Новокузнецке
Александр Черников, сбежавший из СИЗО в Новокузнецке. Обложка © Telegram / Полиция Кузбаса
Силовики разыскивают осуждённого, сбежавшего из СИЗО в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе кемеровского главка МВД. Александр Черников был осуждён по статье "Грабёж" и ранее уже привлекался к ответственности.
"Черников Александр Романович, 26.12.2004 года рождения, <...> совершил побег 18 мая текущего года. Приметы: рост — 168 см, телосложение среднее... Шрамы: на голове, на левой руке. Татуировки: на левой кисти — буквы, на правом предплечье - узор, на левом предплечье — молния", — говорится в сообщении.
Арестанта ищут самые опытные оперативники. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться в правоохранительные органы.
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