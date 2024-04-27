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27 апреля, 15:35

На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков

В Свердловской области осуждённый спрятался от сотрудников ФСИН в собачьей будке

Собака, которую выгнал из будки осуждённый уралец, и сам "герой". Обложка © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области

Собака, которую выгнал из будки осуждённый уралец, и сам "герой". Обложка © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области

На Урале осуждённый не пожелал выполнять обязательные работы и решил спрятаться от силовиков в опасном, но, как ему казалось, неприметном месте — собачьей будке. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка ФСИН. Судя по фото, незваного гостя в своё жилище пустил не шпиц, а грозный пёс по кличке Шарик.

"Осуждённый за совершение преступления <...> к наказанию в виде обязательных работ в Сысертском районе решил укрыться в собачьей будке, выгнав пса из своего дома... Теперь гражданин будет отбывать наказание в местах лишения свободы", — говорится в сообщении.

Мужчину поймали в ходе Межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск". Всего сотрудники ведомства нашли 58 осуждённых, уклонявшихся от уголовных наказаний вроде исправительных, обязательных работ и условного срока. Они совершили самые разные преступления, в том числе тяжкие: наркоторговля, мошенничество, разбои и грабежи.

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Матвей Константинов
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