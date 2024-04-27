На Урале мужчина выгнал из будки собаку, чтобы спрятаться от силовиков

На Урале осуждённый не пожелал выполнять обязательные работы и решил спрятаться от силовиков в опасном, но, как ему казалось, неприметном месте — собачьей будке. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка ФСИН. Судя по фото, незваного гостя в своё жилище пустил не шпиц, а грозный пёс по кличке Шарик.

"Осуждённый за совершение преступления <...> к наказанию в виде обязательных работ в Сысертском районе решил укрыться в собачьей будке, выгнав пса из своего дома... Теперь гражданин будет отбывать наказание в местах лишения свободы", — говорится в сообщении.

Мужчину поймали в ходе Межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия "Розыск". Всего сотрудники ведомства нашли 58 осуждённых, уклонявшихся от уголовных наказаний вроде исправительных, обязательных работ и условного срока. Они совершили самые разные преступления, в том числе тяжкие: наркоторговля, мошенничество, разбои и грабежи.