Стало известно, какой объект уже сутки не могут потушить под Киевом после российских "прилётов"
"Военкоры русской весны": Склады с топливом аэропорта Борисполь горят уже 30 часов
Фото с места пожара в Борисполе заблюрили почти целиком. Обложка © Управление МЧС по Киевской области
Под Киевом уже больше суток горит топливная инфраструктура аэропорта Борисполь. Как утверждает телеграм-канал "Военкоры русской весны", сперва власти попытались скрыть геоположение места, куда пришлись массовые прилёты от ВС РФ, и даже заблюрили все "изобличающие" объекты на фото, однако в кадр попали пожарные машины с надписью Boryspil the International airport.
На месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.
Напомним, что в ночь с 11 на 12 июня в Киеве гремели мощные взрывы. Активно работала система ПВО. Позже стало известно, что случился пожар на промышленном объекте.