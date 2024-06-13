Стало известно, какой объект уже сутки не могут потушить под Киевом после российских "прилётов"

Под Киевом уже больше суток горит топливная инфраструктура аэропорта Борисполь. Как утверждает телеграм-канал "Военкоры русской весны", сперва власти попытались скрыть геоположение места, куда пришлись массовые прилёты от ВС РФ, и даже заблюрили все "изобличающие" объекты на фото, однако в кадр попали пожарные машины с надписью Boryspil the International airport.