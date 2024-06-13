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13 июня, 10:09

Стало известно, какой объект уже сутки не могут потушить под Киевом после российских "прилётов"

"Военкоры русской весны": Склады с топливом аэропорта Борисполь горят уже 30 часов

Фото с места пожара в Борисполе заблюрили почти целиком. Обложка © Управление МЧС по Киевской области

Фото с места пожара в Борисполе заблюрили почти целиком. Обложка © Управление МЧС по Киевской области

Под Киевом уже больше суток горит топливная инфраструктура аэропорта Борисполь. Как утверждает телеграм-канал "Военкоры русской весны", сперва власти попытались скрыть геоположение места, куда пришлись массовые прилёты от ВС РФ, и даже заблюрили все "изобличающие" объекты на фото, однако в кадр попали пожарные машины с надписью Boryspil the International airport.

На месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.

Под Киевом уже более суток горит промышленный объект, пишут СМИ
Под Киевом уже более суток горит промышленный объект, пишут СМИ

Напомним, что в ночь с 11 на 12 июня в Киеве гремели мощные взрывы. Активно работала система ПВО. Позже стало известно, что случился пожар на промышленном объекте.

Марина Калегина
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