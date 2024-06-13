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13 июня, 06:12

Под Киевом уже более суток горит промышленный объект, пишут СМИ

"Бабель": Под Киевом второй день не могут потушить пожар на промышленном объекте

Более суток экстренные службы тушат пожар на промышленном предприятии в Киевской области. На месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда. Возгорание произошло "из-за упавших осколков", пишет украинское издание "Бабель".

"На Киевщине до сих пор тушат пожар на промышленном предприятии. Ликвидация последствий продолжается уже более суток", — говорится в сообщении издания.

В подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура

Напомним, что в ночь с 11 на 12 июня в Киеве гремели мощные взрывы. Активно работала система ПВО. Позже стало известно, что случился пожар на промышленном объекте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Николай Рюмин
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