Под Киевом уже более суток горит промышленный объект, пишут СМИ

Более суток экстренные службы тушат пожар на промышленном предприятии в Киевской области. На месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда. Возгорание произошло "из-за упавших осколков", пишет украинское издание "Бабель".

"На Киевщине до сих пор тушат пожар на промышленном предприятии. Ликвидация последствий продолжается уже более суток", — говорится в сообщении издания.