В подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура
Важная инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
Несколько объектов критической инфраструктуры, находящиеся в подконтрольной Киеву части Херсонской области, получили повреждения. Об этом сообщил глава украинской военной администрации региона Александр Прокудин в своём телеграм-канале.
При этом не уточняется, какие именно объекты повреждены и где они расположены. Других подробностей пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, что в Херсонской области украинские военные выпустили 15 дронов-камикадзе по посёлку городского типа Днепряны. В ходе этой атаки пострадавших среди населения нет, однако выгорела часть жилого пятиэтажного дома.