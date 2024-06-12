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12 июня, 07:36

В подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура

Важная инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Важная инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Несколько объектов критической инфраструктуры, находящиеся в подконтрольной Киеву части Херсонской области, получили повреждения. Об этом сообщил глава украинской военной администрации региона Александр Прокудин в своём телеграм-канале.

При этом не уточняется, какие именно объекты повреждены и где они расположены. Других подробностей пока нет.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Херсонской области украинские военные выпустили 15 дронов-камикадзе по посёлку городского типа Днепряны. В ходе этой атаки пострадавших среди населения нет, однако выгорела часть жилого пятиэтажного дома.

Николай Рюмин
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