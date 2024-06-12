В подконтрольной Киеву части Херсонщины повреждена критическая инфраструктура

Несколько объектов критической инфраструктуры, находящиеся в подконтрольной Киеву части Херсонской области, получили повреждения. Об этом сообщил глава украинской военной администрации региона Александр Прокудин в своём телеграм-канале.

При этом не уточняется, какие именно объекты повреждены и где они расположены. Других подробностей пока нет.