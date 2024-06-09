ВСУ выпустили 15 дронов-камикадзе по Днепрянам, выгорела пятиэтажка

Украинская армия для атаки по посёлку городского типа Днепряны использовала 15 беспилотников. В результате повреждения получил жилой пятиэтажный дом, фасад которого обгорел до самой крыши. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, несколько квартир в жилой пятиэтажке в Днепрянах выгорели после атаки украинских дронов-камикадзе. Кроме того, повреждения получил газопровод в Новой Каховке.

"В Новой Каховке обстрел со стороны киевских боевиков перебил распределительный газопровод. Специалисты готовятся приступить к ремонту, как только это станет возможным по условиям безопасности", — сказано в сообщении Сальдо.

Глава области добавил, что пострадавших среди мирного населения нет.