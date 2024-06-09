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9 июня, 11:31

ВСУ выпустили 15 дронов-камикадзе по Днепрянам, выгорела пятиэтажка

Сальдо: ВСУ использовали 15 дронов-камикадзе для удара по Херсонской области

Последствия атаки ВСУ по Днепрянам. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия атаки ВСУ по Днепрянам. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Украинская армия для атаки по посёлку городского типа Днепряны использовала 15 беспилотников. В результате повреждения получил жилой пятиэтажный дом, фасад которого обгорел до самой крыши. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, несколько квартир в жилой пятиэтажке в Днепрянах выгорели после атаки украинских дронов-камикадзе. Кроме того, повреждения получил газопровод в Новой Каховке.

"В Новой Каховке обстрел со стороны киевских боевиков перебил распределительный газопровод. Специалисты готовятся приступить к ремонту, как только это станет возможным по условиям безопасности", — сказано в сообщении Сальдо.

Глава области добавил, что пострадавших среди мирного населения нет.

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Ранее украинская армия атаковала Донецк, выпустив по городу 28 снарядов НАТО калибра 155 миллиметров. 12 из них оказались кассетными. А беспилотник Вооружённых сил Украины сбросил закреплённую на нём взрывчатку на жилые постройки. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Владимир Озеров
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