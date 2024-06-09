"Гнутся и отступают": Военкор заявил об отходе ВСУ из Часова Яра
Военкор Котенок: ВСУ признали потерю части микрорайона Канал в Часовом Яре
Вооружённые силы Украины признали потерю части территорий в Часовом Яре ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Он рассказал, что положение противника на фронте оставляет желать лучшего, поэтому военные отступают всё дальше к западным рубежам.
"ВСУ гнутся в Часовом Яре и отступают в контактах со штурмовыми подразделениями ВДВ. К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона Канал в Часовом Яре и отход на западные рубежи в черте города", — написал Котенок в личном телеграм-канале.
Он добавил, что вражеская армия перестала отстаивать позиции и сняла оборону. По словам журналиста, живую силу ВСУ перебрасывают на Харьковское направление, а из-за дефицита солдат в Часовом Яре сдержать российские войска украинский режим не может.
Ранее в Госдуме заявили, что территорию города Часов Яр освободили примерно на 70%. По словам генерала в отставке, украинская сторона не может выстроить качественную оборону на тех территориях из-за нехватки людей. Замглавы ГУР Скибицкий заявлял, что ВС РФ обязательно заберут контроль над населённым пунктом, так же как это было в Авдеевке.
Shutterstock / FOTODOM / Jose Hernandez Camera 51