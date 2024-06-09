"Гнутся и отступают": Военкор заявил об отходе ВСУ из Часова Яра

Вооружённые силы Украины признали потерю части территорий в Часовом Яре ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Он рассказал, что положение противника на фронте оставляет желать лучшего, поэтому военные отступают всё дальше к западным рубежам.