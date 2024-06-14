Российские войска атаковали военный объект в Киеве
Подполье: ВС РФ нанесли удар по военному объекту вблизи аэропорта Жуляны в Киеве
Вооружённые силы (ВС) России нанесли удар по военному объекту около аэродрома Жуляны в Киеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников.
"В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.
Координатор подполья дополнил, что проезд в сторону указанной воздушной гавани давно закрыли для мирных жителей. По его словам, через блокпост проезжают автомобили с правительственными и военными номерами, их сопровождает охрана.
Напомним, ранее сегодня, 14 июня, в центре Киева прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги. В городе работала система ПВО. До этого взрыв был слышен рано утром.
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