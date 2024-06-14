Российские войска атаковали военный объект в Киеве

Вооружённые силы (ВС) России нанесли удар по военному объекту около аэродрома Жуляны в Киеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников.

"В город Киев прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.