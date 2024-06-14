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14 июня, 08:20

В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы

В центре Киева прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, работает ПВО

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Мощные взрывы прогремели в центральных районах Киева, работает ПВО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев.

"Объявлена тревога, работает ПВО, взрывы слышны со стороны Голосеевского и близлежащих районов", — пояснили собеседники агентства.

По информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена на всей территории Незалежной. По словам очевидцев, в районе шести утра в Киеве также прогремел сильный взрыв, но всего один.

Между тем взрывы слышны и в Харькове. Также взрывы слышали в Хмельницкой области на западе Украины.

Под Киевом уже более суток горит промышленный объект, пишут СМИ
Под Киевом уже более суток горит промышленный объект, пишут СМИ

А ранее Life.ru писал, что взрыв прогремел в Староконстантинове Хмельницкой области. Известно, что на восточной части этого города расположен военный аэродром. До этого, в ночь на 14 июня, взрывы произошли в Харькове. Сирены тревоги работали также в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

Дарья Нарыкова
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