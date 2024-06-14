В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы
В центре Киева прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, работает ПВО
Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn
Мощные взрывы прогремели в центральных районах Киева, работает ПВО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев.
"Объявлена тревога, работает ПВО, взрывы слышны со стороны Голосеевского и близлежащих районов", — пояснили собеседники агентства.
По информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена на всей территории Незалежной. По словам очевидцев, в районе шести утра в Киеве также прогремел сильный взрыв, но всего один.
Между тем взрывы слышны и в Харькове. Также взрывы слышали в Хмельницкой области на западе Украины.
А ранее Life.ru писал, что взрыв прогремел в Староконстантинове Хмельницкой области. Известно, что на восточной части этого города расположен военный аэродром. До этого, в ночь на 14 июня, взрывы произошли в Харькове. Сирены тревоги работали также в Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.