Российская ПВО за сутки сбила четыре снаряда Vampire и HIMARS
Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 33 беспилотных летательных аппарата, а также четыре реактивных снаряда Vampire чешского производства и HIMARS производства США", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 103 районах.
А ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нанесли удар по винзаводу в Николаевской области, где могла базироваться американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая запускала дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и Крыма.
ТАСС / Александр Полегенько