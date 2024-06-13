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13 июня, 11:01

Российская ПВО за сутки сбила четыре снаряда Vampire и HIMARS

Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 33 беспилотных летательных аппарата, а также четыре реактивных снаряда Vampire чешского производства и HIMARS производства США", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 103 районах.

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А ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нанесли удар по винзаводу в Николаевской области, где могла базироваться американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая запускала дальнобойные ракеты в сторону Херсонской области и Крыма.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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