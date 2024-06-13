Российская ПВО за сутки сбила четыре снаряда Vampire и HIMARS

Российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 33 беспилотных летательных аппарата, а также четыре реактивных снаряда Vampire чешского производства и HIMARS производства США", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 103 районах.