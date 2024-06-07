Захарова: ВСУ сразу после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS

Украина буквально через несколько часов после разрешения США бить по территории России атаковала жилые кварталы Белгорода американскими РСЗО HIMARS. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сразу же после этих заявлений Блинкена (глава Госдепа США. — Прим. Life.ru), буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS", — сказала дипломат в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При всём этом Запад враньём и лицемерием надеется избежать ответственности за удары по территории России, однако, как подчеркнула Захарова, ему это не удастся.