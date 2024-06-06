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6 июня, 12:11

Байден высказался об ударах американским оружием по Москве и Кремлю

Байден: США не собираются разрешать Киеву бить по Москве и Кремлю

Соединённые Штаты не собираются разрешать Киеву наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

"Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (около 320 километров. — Прим. Life.ru) вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю", — сказал американский лидер в интервью телеканалу ABC News.

Как подчеркнул Байден, Киев сможет применять американское оружие только вблизи украинской границы для нанесения ударов по "конкретным целям".

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Как сообщал Life.ru, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Незалежной. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Серьёзное предупреждение для Запада в связи с этим озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев — он подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ.

Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова
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