Байден высказался об ударах американским оружием по Москве и Кремлю
Байден: США не собираются разрешать Киеву бить по Москве и Кремлю
Соединённые Штаты не собираются разрешать Киеву наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.
"Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (около 320 километров. — Прим. Life.ru) вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю", — сказал американский лидер в интервью телеканалу ABC News.
Как подчеркнул Байден, Киев сможет применять американское оружие только вблизи украинской границы для нанесения ударов по "конкретным целям".
Как сообщал Life.ru, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Незалежной. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Серьёзное предупреждение для Запада в связи с этим озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев — он подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ.
Flickr / The White House