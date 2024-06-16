Названа причина, по которой дрон США после разведки у Крыма подал сигнал бедствия
Эксперт Ераносян: В американский дрон MQ-4C могла ударить молния
Американский беспилотник, который подал сигнал бедствия, занимаясь разведкой у Крыма, мог получить удар молнией, пишет aif.ru со ссылкой на военного эксперта Владимира Ераносяна. Впрочем, есть и другие версии случившегося.
"Но некоторые источники делятся догадками, что против него могли отработать некие "СВЧ-лучи", которые способны вывести системы управления MQ-4C Triton из строя", — предположил эксперт.
Напомним, американский беспилотник MQ-4C подал аварийный сигнал у военно-морской базы НАТО на Сицилии перед совершением посадки. До этого дрон вёл очередную разведку у Крыма.
Wikipedia / Alex Evers