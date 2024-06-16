ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 03:40

Названа причина, по которой дрон США после разведки у Крыма подал сигнал бедствия

Эксперт Ераносян: В американский дрон MQ-4C могла ударить молния

Американский беспилотник, который подал сигнал бедствия, занимаясь разведкой у Крыма, мог получить удар молнией, пишет aif.ru со ссылкой на военного эксперта Владимира Ераносяна. Впрочем, есть и другие версии случившегося.

"Но некоторые источники делятся догадками, что против него могли отработать некие "СВЧ-лучи", которые способны вывести системы управления MQ-4C Triton из строя", — предположил эксперт.

Американские военные потеряли связь с БПЛА MQ-9 Reaper в Польше
Американские военные потеряли связь с БПЛА MQ-9 Reaper в Польше

Напомним, американский беспилотник MQ-4C подал аварийный сигнал у военно-морской базы НАТО на Сицилии перед совершением посадки. До этого дрон вёл очередную разведку у Крыма.

Обложка ©

Wikipedia / Alex Evers

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров