Американский БПЛА MQ-4C подал аварийный сигнал после разведки у Крыма
Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал у Сицилии
Американский беспилотник MQ-4C подал аварийный сигнал у Сицилии перед совершением посадки. Об этом свидетельствуют данные сервиса RadarBox.
Согласно данным ресурса, после очередной разведки у Крыма 14 июня американский дрон вернулся на военно-морскую базу НАТО на Сицилии. Однако на подлёте к Италии БПЛА подал аварийный сигнал, причины которого неизвестны. Спустя некоторое время он всё-таки смог приземлиться.
Похожая ситуация с американскими беспилотниками происходила в марте. Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США перестал выходить на связь после взлёта с польской военно-воздушной базы в пяти километрах от Мирославца. Перед обрывом соединения БПЛА выполнял запланированный ежеквартальный тренировочный полёт.
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