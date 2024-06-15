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15 июня, 02:14

Американский БПЛА MQ-4C подал аварийный сигнал после разведки у Крыма

Занимавшийся разведкой у Крыма американский БПЛА подал аварийный сигнал у Сицилии

Американский беспилотник MQ-4C подал аварийный сигнал у Сицилии перед совершением посадки. Об этом свидетельствуют данные сервиса RadarBox.

Согласно данным ресурса, после очередной разведки у Крыма 14 июня американский дрон вернулся на военно-морскую базу НАТО на Сицилии. Однако на подлёте к Италии БПЛА подал аварийный сигнал, причины которого неизвестны. Спустя некоторое время он всё-таки смог приземлиться.

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Похожая ситуация с американскими беспилотниками происходила в марте. Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США перестал выходить на связь после взлёта с польской военно-воздушной базы в пяти километрах от Мирославца. Перед обрывом соединения БПЛА выполнял запланированный ежеквартальный тренировочный полёт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Оксана Попова
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