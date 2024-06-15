Американский БПЛА MQ-4C подал аварийный сигнал после разведки у Крыма

Американский беспилотник MQ-4C подал аварийный сигнал у Сицилии перед совершением посадки. Об этом свидетельствуют данные сервиса RadarBox.

Согласно данным ресурса, после очередной разведки у Крыма 14 июня американский дрон вернулся на военно-морскую базу НАТО на Сицилии. Однако на подлёте к Италии БПЛА подал аварийный сигнал, причины которого неизвестны. Спустя некоторое время он всё-таки смог приземлиться.