Американские военные потеряли связь с БПЛА MQ-9 Reaper в Польше
Беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos
Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США перестал выходить на связь после взлёта с польской военно-воздушной базы в пяти километрах от Мирославца. Подробности инцидента озвучила пресс-служба генерального командования Вооружённых сил республики.
Военные уточнили, что дрон не несёт вооружения. Перед обрывом соединения БПЛА выполнял запланированный ежеквартальный тренировочный полёт.
"Ожидание аварийного приземления продолжается. Службы были приведены в состояние готовности", — сказано в сообщении.
А недавно немецкие моряки по ошибке атаковали дружественный беспилотник в Красном море, приняв его за БПЛА хуситов. Впрочем, фрегат так и не смог поразить дрон.