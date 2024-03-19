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18 марта, 22:35

Американские военные потеряли связь с БПЛА MQ-9 Reaper в Польше

Беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Беспилотник MQ-9 Reaper. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США перестал выходить на связь после взлёта с польской военно-воздушной базы в пяти километрах от Мирославца. Подробности инцидента озвучила пресс-служба генерального командования Вооружённых сил республики.

Военные уточнили, что дрон не несёт вооружения. Перед обрывом соединения БПЛА выполнял запланированный ежеквартальный тренировочный полёт.

"Ожидание аварийного приземления продолжается. Службы были приведены в состояние готовности", — сказано в сообщении.

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А недавно немецкие моряки по ошибке атаковали дружественный беспилотник в Красном море, приняв его за БПЛА хуситов. Впрочем, фрегат так и не смог поразить дрон.

Илья Пушкарев
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