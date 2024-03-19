Американские военные потеряли связь с БПЛА MQ-9 Reaper в Польше

Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США перестал выходить на связь после взлёта с польской военно-воздушной базы в пяти километрах от Мирославца. Подробности инцидента озвучила пресс-служба генерального командования Вооружённых сил республики.

Военные уточнили, что дрон не несёт вооружения. Перед обрывом соединения БПЛА выполнял запланированный ежеквартальный тренировочный полёт.

"Ожидание аварийного приземления продолжается. Службы были приведены в состояние готовности", — сказано в сообщении.