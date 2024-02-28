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28 февраля, 20:34

Немецкий фрегат устроил беспилотнику союзников "френдли фаер" в Красном море

DPA: Немецкий фрегат "Гессен" по ошибке атаковал БПЛА союзников в Красном море

Немецкий фрегат типа F124 "Саксония" производит пуск ракеты. Обложка © Flickr / Bundeswehr

Немецкий фрегат типа F124 "Саксония" производит пуск ракеты. Обложка © Flickr / Bundeswehr

Фрегат немецких ВМС "Гессен" по ошибке принял беспилотник союзников за вражеский и атаковал дрон. Впрочем, ракеты так и не достигли цели, сообщило агентство DPA со ссылкой на спикера Министерства обороны ФРГ Михаэля Штемпфле.

По данным издания, инцидент произошёл в Красном море, где боевой корабль несёт службу в рамках миссии "Аспидес" по нейтрализации угроз, исходящих от йеменских хуситов. Во вторник судно поразило два беспилотника мятежников, а позднее по ошибке едва не сбило БПЛА дружественной страны.

"Немецкий военный корабль ещё в понедельник заметил в зоне операции дрон, который сначала не мог быть соотнесён ни с одной страной-союзницей. На этом основании "Гессен" попытался сбить этот дрон, однако этого сделать не удалось", — признался Штемпфле.

Огромное нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз
Огромное нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов на сухогруз

Российские средства ПВО тем временем продолжают эффективно бороться с украинскими беспилотниками. Лишь за последние сутки зенитчики записали в свой актив почти 100 сбитых дронов.

Илья Пушкарев
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