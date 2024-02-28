Немецкий фрегат устроил беспилотнику союзников "френдли фаер" в Красном море

Фрегат немецких ВМС "Гессен" по ошибке принял беспилотник союзников за вражеский и атаковал дрон. Впрочем, ракеты так и не достигли цели, сообщило агентство DPA со ссылкой на спикера Министерства обороны ФРГ Михаэля Штемпфле.

По данным издания, инцидент произошёл в Красном море, где боевой корабль несёт службу в рамках миссии "Аспидес" по нейтрализации угроз, исходящих от йеменских хуситов. Во вторник судно поразило два беспилотника мятежников, а позднее по ошибке едва не сбило БПЛА дружественной страны.