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28 февраля, 13:57

В Минобороны сообщили о втором сбитом за день БПЛА ВСУ в Белгородской области

Российская ПВО пресекла вторую за день попытку киевского режима ударить по объектам, расположенным на территории нашей страны. Беспилотник сбили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 16:00 по московскому времени <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

Два украинских беспилотника уничтожено в Брянской области
Два украинских беспилотника уничтожено в Брянской области

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня утром ВСУ уже пытались атаковать российские территории, однако ПВО смогла предотвратить вражеский удар. А несколько дней назад в Белгородской области трое мирных жителей погибли после удара украинского дрона-камикадзе. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что вражеский БПЛА атаковал машину со строителями рядом с селом Почаево.

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VK / Минобороны России

Александра Мышляева
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