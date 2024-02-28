В Минобороны сообщили о втором сбитом за день БПЛА ВСУ в Белгородской области

Российская ПВО пресекла вторую за день попытку киевского режима ударить по объектам, расположенным на территории нашей страны. Беспилотник сбили над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 16:00 по московскому времени <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня утром ВСУ уже пытались атаковать российские территории, однако ПВО смогла предотвратить вражеский удар. А несколько дней назад в Белгородской области трое мирных жителей погибли после удара украинского дрона-камикадзе. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что вражеский БПЛА атаковал машину со строителями рядом с селом Почаево.