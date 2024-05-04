Стало известно об особом интересе Киева к американским дронам MQ-9 Reaper
Politico: Беспилотники MQ-9 Reaper возглавили список запросов Киева к США
Американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
У Киева растёт интерес к разведывательным американским дронам MQ-9 Reaper — именно они находятся на первом месте в списке запрошенной у Вашингтона помощи. Об этом пишет издание Politico.
Издание указывает, что Киев неоднократно обращался к США с требованием о предоставлении данных БПЛА. В материале указано, что киевские власти планируют новые операции и ищут способы выявления российских целей за линией фронта.
Несмотря на желание Украины получить эти дроны, Вашингтон не торопиться выполнять их просьбу, так как опасается, что они непременно будут уничтожены Российской армией.
Несмотря на непрекращающиеся просьбы Киева к Западу о поставках военной помощи, власти в открытую критикуют НАТО и обвиняют союзников в несвоевременных поставках. Не так давно Владимир Зеленский заявил, что блок проигнорировал два важных пункта, которые необходимо выполнять для поддержки украинской армии. Также он считает, что потери украинской армии обусловлены затягиванием помощи от США.