Более 80 украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами
Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 87 БПЛА над шестью российскими регионами
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку БПЛА на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников, 70 из которых ликвидировали над Ростовской областью.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.
Напомним, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Также украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Повреждения получили резервуары с топливом, однако их возгорание допущено не было. Ещё пять БПЛА уничтожили в Курской области. В результате ночных атак никто не пострадал.
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