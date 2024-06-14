Более 80 украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку БПЛА на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников, 70 из которых ликвидировали над Ростовской областью.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.