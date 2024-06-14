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Регион
14 июня, 04:26

Более 80 украинских БПЛА уничтожено за ночь над российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 87 БПЛА над шестью российскими регионами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку БПЛА на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников, 70 из которых ликвидировали над Ростовской областью.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым", — рассказали в оборонном ведомстве.

Власти уточнили детали ночной атаки ВСУ на Воронежскую область
Власти уточнили детали ночной атаки ВСУ на Воронежскую область

Напомним, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Также украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Повреждения получили резервуары с топливом, однако их возгорание допущено не было. Ещё пять БПЛА уничтожили в Курской области. В результате ночных атак никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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