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14 июня, 01:41

Пять украинских БПЛА сбито силами ПВО над Курской областью

Смирнов: Над Курской областью средствами сбито пять украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских БПЛА над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Бойцы ПВО сбили уже 5 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!", — написал Смирнов в телеграм-канале.

Власти сообщили о работе ПВО над Курской областью
Власти сообщили о работе ПВО над Курской областью

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) также успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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