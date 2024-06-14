Пять украинских БПЛА сбито силами ПВО над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских БПЛА над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Бойцы ПВО сбили уже 5 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!", — написал Смирнов в телеграм-канале.