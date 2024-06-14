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14 июня, 01:23

Власти сообщили о работе ПВО над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) работают в небе над Курском, заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"В небе над Курском работает ПВО. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — написал Смирнов в телеграм-канале.

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) также успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. По предварительным данным, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

Оксана Попова
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