Силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА в Ростовской области
Губернатор Голубев: Силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населённых пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о громких взрывах в городе. Они рассказали, что два громких взрыва были слышны около двух часов ночи, также в небе была видна яркая вспышка.
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