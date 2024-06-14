Силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА в Ростовской области

"Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населённых пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

Ранее жители Ростова-на-Дону сообщили о громких взрывах в городе. Они рассказали, что два громких взрыва были слышны около двух часов ночи, также в небе была видна яркая вспышка.