Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в городе

Жители Ростова-на-Дону сообщили телеграм-каналу SHOT о взрывах в городе. По предварительным данным, там сработала система ПВО.

Два громких взрыва были слышны около двух часов ночи, также в небе была видна яркая вспышка. Что послужило причиной взрывов, неизвестно, официальной информации от властей региона не было.