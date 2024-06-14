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14 июня, 00:51

Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в городе

SHOT: Взрывы прогремели над Ростовом-на-Дону, работает ПВО

Ростов-на-Дону. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AAresTT

Ростов-на-Дону. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AAresTT

Жители Ростова-на-Дону сообщили телеграм-каналу SHOT о взрывах в городе. По предварительным данным, там сработала система ПВО.

Два громких взрыва были слышны около двух часов ночи, также в небе была видна яркая вспышка. Что послужило причиной взрывов, неизвестно, официальной информации от властей региона не было.

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Ранее в Ярославской области предотвратили атаку беспилотников на объекты инфраструктуры. Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ, но ПВО засекла их на подлёте к Ярославлю и уничтожила. Дроны упали в районе трассы М8, поэтому на время работы спецслужб там перекрывали движение.

Оксана Попова
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