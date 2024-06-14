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Регион
14 июня, 04:16

Власти уточнили детали ночной атаки ВСУ на Воронежскую область

Гусев: Силы ПВО ночью уничтожили шесть дронов ВСУ в Воронежской области

Воронеж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Воронеж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил детали ночной атаки ВСУ на регион. По его словам, минувшей ночью на территории области силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников.

"14 июня около 3:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено шесть БПЛА самолётного типа. Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно повреждён неиспользуемый резервуар нефтебазы", — написал Гусев в телеграм-канале.

Возгорания на нефтебазе удалось избежать, также обошлось без пострадавших.

В Ростовской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА
В Ростовской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА

Напомним, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Также украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Повреждения получили резервуары с топливом, однако их возгорание допущено не было. Ещё пять БПЛА уничтожили в Курской области.

Оксана Попова
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