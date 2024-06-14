Власти уточнили детали ночной атаки ВСУ на Воронежскую область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил детали ночной атаки ВСУ на регион. По его словам, минувшей ночью на территории области силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников.

"14 июня около 3:00 дежурными силами ПВО в Лискинском районе было обнаружено шесть БПЛА самолётного типа. Они были сбиты. Однако в результате падения обломков БПЛА незначительно повреждён неиспользуемый резервуар нефтебазы", — написал Гусев в телеграм-канале.