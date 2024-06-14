Дроны ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Воронежем
Гусев: ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Воронежем, повреждены резервуары
Украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. По информации губернатора региона Александра Гусева, повреждения получили резервуары с топливом, однако их возгорания допущено не было.
"В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено", — написал чиновник в телеграм-канале.
В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты экстренных служб устраняют последствия несостоявшейся атаки.
Напомним, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) также успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. По предварительным данным, никто не пострадал.
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