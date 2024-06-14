ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 03:03

В Ростовской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА

Голубев: Электроснабжение нарушено в Ростовской области в результате атаки БПЛА

В Мордовском районе Ростовской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населённых пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", — предупредил Голубев.

Дроны ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Воронежем
Дроны ВСУ попытались атаковать нефтебазу под Воронежем

Напомним, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ABCDstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров