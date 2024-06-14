В Ростовской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА
Голубев: Электроснабжение нарушено в Ростовской области в результате атаки БПЛА
В Мордовском районе Ростовской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
"В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населённых пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", — предупредил Голубев.
Напомним, что сегодня ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. В результате происшествия никто не пострадал.
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