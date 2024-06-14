В Ростовской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА

В Мордовском районе Ростовской области нарушено электроснабжение после атаки БПЛА. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населённых пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме", — предупредил Голубев.