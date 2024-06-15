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15 июня, 10:43

Российская ПВО за сутки сбила 54 дрона, четыре авиабомбы и десять ракет HIMARS

Силы ПВО России за прошедшие сутки уничтожили в небе 54 украинских БПЛА, четыре авиабомбы Hammer и десять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", — рассказали представители ведомства.

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Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над Ростовской областью. Обломки украинских дронов упали на территории промплощадки, повредив остекление в нежилом здании. По словам губернатора, пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Владимир Озеров
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