Российская ПВО за сутки сбила 54 дрона, четыре авиабомбы и десять ракет HIMARS
Силы ПВО России за прошедшие сутки уничтожили в небе 54 украинских БПЛА, четыре авиабомбы Hammer и десять снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 54 беспилотных летательных аппарата, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США", — рассказали представители ведомства.
Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над Ростовской областью. Обломки украинских дронов упали на территории промплощадки, повредив остекление в нежилом здании. По словам губернатора, пострадавших нет.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974