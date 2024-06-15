В подполье сообщили о мощной атаке ВС РФ по объекту противника в Николаевской области

Армия России поразила ангар украинских войск в Николаевской области. Об этом рассказал координатор местного подпольного движения Сергей Лебедев.

"В Николаевской области 14 июня прилетало, <…> и в Баштанском районе вечером, почти в шесть. Прилетело в ангар, где "ничего не было". Это "ничего" долго горело и детонировало", — цитирует его РИА "Новости".

Лебедев добавил, что мощь российского удара была очень велика, а поражённая цель впоследствии долго детонировала. Звук взрывов было слышно даже в Николаеве.