В подполье сообщили о мощной атаке ВС РФ по объекту противника в Николаевской области
Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили ангар с оружием ВСУ в Николаевской области
Армия России поразила ангар украинских войск в Николаевской области. Об этом рассказал координатор местного подпольного движения Сергей Лебедев.
"В Николаевской области 14 июня прилетало, <…> и в Баштанском районе вечером, почти в шесть. Прилетело в ангар, где "ничего не было". Это "ничего" долго горело и детонировало", — цитирует его РИА "Новости".
Лебедев добавил, что мощь российского удара была очень велика, а поражённая цель впоследствии долго детонировала. Звук взрывов было слышно даже в Николаеве.
Ранее Лебедев рассказал об ударе, который Вооружённые силы Российской Федерации нанесли по военному объекту, расположенному неподалёку от аэродрома Жуляны в Киеве, проезд в сторону которого для гражданских закрыт уже давно. Он отметил, что через блокпост на пути в воздушную гавань пропускают только транспорт с правительственными и военными номерными знаками, в сопровождении охраны.
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