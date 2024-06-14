Колонну ВСУ удалось уничтожить в Херсонской области благодаря подполью
Лебедев: Подполье помогло ВС РФ уничтожить колонну ВСУ под Херсоном
Данные, предоставленные подпольщиками, позволили ВС РФ обнаружить и уничтожить группу украинских военных и немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000. Это произошло в районе населённого пункта Кизомыс Херсонской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населённого пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки", — рассказал подпольщик в беседе с РИА "Новости".
Как указал Лебедев, российские военные открыли артиллерийский огонь по колонне противника. Вместе с тем аэроразведка позволила вычислить и поразить немецкую САУ.
А ранее Life.ru рассказывал, что ВС России разгромили склад ВСУ в Сумской области, который маскировался под детский сад. В результате атаки сорвалась ротация украинских военных.
Telegram / Минобороны России