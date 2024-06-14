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14 июня, 05:22

Колонну ВСУ удалось уничтожить в Херсонской области благодаря подполью

Лебедев: Подполье помогло ВС РФ уничтожить колонну ВСУ под Херсоном

Данные, предоставленные подпольщиками, позволили ВС РФ обнаружить и уничтожить группу украинских военных и немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000. Это произошло в районе населённого пункта Кизомыс Херсонской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населённого пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки", — рассказал подпольщик в беседе с РИА "Новости".

Как указал Лебедев, российские военные открыли артиллерийский огонь по колонне противника. Вместе с тем аэроразведка позволила вычислить и поразить немецкую САУ.

Российские военные разбомбили ремонтный завод ВСУ
Российские военные разбомбили ремонтный завод ВСУ

А ранее Life.ru рассказывал, что ВС России разгромили склад ВСУ в Сумской области, который маскировался под детский сад. В результате атаки сорвалась ротация украинских военных.

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Telegram / Минобороны России

Иван Косицын
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