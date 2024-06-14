Колонну ВСУ удалось уничтожить в Херсонской области благодаря подполью

Данные, предоставленные подпольщиками, позволили ВС РФ обнаружить и уничтожить группу украинских военных и немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000. Это произошло в районе населённого пункта Кизомыс Херсонской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населённого пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки", — рассказал подпольщик в беседе с РИА "Новости".