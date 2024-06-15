Средства ПВО сбили несколько БПЛА в Ростовской области
Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Ростовской области
Несколько беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области. По информации губернатора региона Василия Голубева, в результате происшествия никто не пострадал.
"В районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.
Прошлой ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом было уничтожено 70 украинских беспилотников самолётного типа.
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