Средства ПВО сбили несколько БПЛА в Ростовской области

Несколько беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области. По информации губернатора региона Василия Голубева, в результате происшествия никто не пострадал.

"В районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.