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15 июня, 02:04

Средства ПВО сбили несколько БПЛА в Ростовской области

Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили несколько БПЛА в Ростовской области

Несколько беспилотников уничтожено силами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области. По информации губернатора региона Василия Голубева, в результате происшествия никто не пострадал.

"В районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

Пять украинских БПЛА сбиты силами ПВО над Курской областью
Пять украинских БПЛА сбиты силами ПВО над Курской областью

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом было уничтожено 70 украинских беспилотников самолётного типа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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